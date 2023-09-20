Іспанія передасть Україні військове обладнання та техніку

17:41 20 вересня Київ, Україна

Згідно з інформацією Міністерства оборони Іспанії, найближчим часом будуть передані Збройним силам України бронетранспортери, пускові установки для зенітної техніки, зенітні ракети та військові вантажівки.



Виконавиця обов'язків міністра оборони Іспанії Маргарита Роблес детально озвучила стан поставок, які є частиною української підтримки.



Серед матеріалів, що постачаються, значаться нові бронетранспортери, надувні командні човни, а також різне обладнання для протиповітряної та протикорабельної оборони, включаючи пускові установки та ракети. Також будуть надані спеціальні вантажівки, призначені для роботи з цими системами, та машини швидкої медичної допомоги.



Щоб забезпечити безперебійну роботу мобільного госпіталю "Role 2+", переданого Україні Іспанією у серпні, міністр Роблес оголосила про відправку значної кількості палет із хірургічним та медичним обладнанням.



Також варто відзначити успіхи у підготовці українського персоналу на іспанській території в рамках місії EUMAM в Україні за координації тренувального координаційного центру в Толедо. Попередньо планується навчання близько 4 тисяч військових, що вдвічі перевищує початкову заявлену кількість.



Крім того, Іспанія пропонує нові програми навчання військовому парашутному спорту в аеродинамічній трубі та спеціальні курси для українських військових сил безпеки у відповідь на потреби України у цій галузі.