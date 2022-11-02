Іспанія передасть Україні ППО Hawk та ЗРК Aspide

17:37 02 листопада Київ, Україна

Під час спільної прес-концеренції глави МЗС України Дмитра Кулеби та міністра закордонних справ, Європейського Союзу та співробітництва Іспанії Хосе Мануеля Альбареса Буено стало відомо, що Іспанія передасть Україні військову допомогу.

"Найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність, отримавши чотири системи ППО Hawk", - зазначив Кулеба.

За словами Кулеби, Іспанія передасть батарею ЗРК Aspide та ракети до неї. На потреби ЗСУ також буде направлено додаткові протитанкові ракетні комплекси, гармати та снаряди до них.

"Це саме те, про що ми просили Іспанію", – додав міністр.

ЗРК Spada Aspide є сухопутною ЗРК малої дальності, що використовується для протиповітряної оборони.. Комплекс застосовують проти літаків, гелікоптерів, дронів і ракет, що випускаються з авіації.. Після пуску ракета Aspide летить зі швидкістю 1324 м/с та забезпечує поразку мети на максимальній дальності 12 км та висоті 6 км.



ППО Hawk – це попередник системи протиракетної оборони Patriot. Спочатку комплекс розроблявся для знищення літаків, пізніше був доопрацьований для перехоплення ракет у польоті. Сам комплекс оцінюється в 15 млн. доларів, а ракети до нього - по 250 тисяч доларів за одну одиницю.