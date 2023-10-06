Іспанія передасть Україні 6 пускових установок ЗРК Hawk

Україна отримає від Іспанії важливе підкріплення в обороні. Іспанський уряд передасть 6 пускових установок зенітно-ракетних комплексів Hawk.
Про це повідомили у пресслужбі іспанського уряду.
Як зазначається, надати систему протиповітряної оборони вирішили за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса 5 жовтня.
Глави країн обговорили поточну ситуацію на фронті та голова іспанського уряду запропонував комплекси ППО для боротьби з безпілотниками, відповідне навчання та обладнання для розмінування.
Як зазначається, надати систему протиповітряної оборони вирішили за підсумками зустрічі президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса 5 жовтня.
Глави країн обговорили поточну ситуацію на фронті та голова іспанського уряду запропонував комплекси ППО для боротьби з безпілотниками, відповідне навчання та обладнання для розмінування.
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