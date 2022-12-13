Іспанія надішле Україні обладнання для енергосистем
16:42 13 грудня Київ, Україна
Іспанія безоплатно передасть "Укренерго" електроустаткування. Йдеться про обладнання в ідеальному стані для електричних підстанцій.
"Оголошення про цю пожертву матеріалізується сьогодні в рамках конференції "Солідарність з українським народом", що проходить у Парижі. За оцінками, 70% українців зараз перебувають за межею бідності, а понад 10 мільйонів людей не мають доступу до регулярного та стабільного електропостачання в країні", - повідомили у Міністерстві закордонних справ Іспанії.
Йдеться про 163 одиниці відновленого обладнання в ідеальному стані для електричних підстанцій. Зокрема, Red Eléctrica пожертвує:
- 107 трансформаторів струму та 28 трансформаторів напруги;
- 26 блискавковідводів, обладнання блискавкозахисту та два роз'єднувачі, електромеханічне обладнання, що дозволяє механічно ізолювати електричні ланцюги для проведення ремонтних робіт.
Передача здійснюватиметься через Іспанське агентство міжнародного співробітництва в галузі розвитку (Aecid), яке співпрацюватиме з транспортуванням матеріалів, наданих Red Eléctrica.
"На Паризькій конференції Іспанія також оголосить, що після екстреного реагування у 2022 році Україна стане пріоритетним гуманітарним контекстом для іспанської співпраці у 2023 році, і Aecid запустить програму підтримки якнайшвидшого відновлення та стійкості країни у співпраці з партнерами щодо оптимізації координації донорів та більш ефективного та дієвого надання Україні необхідної гуманітарної допомоги, щоб пом'якшити суворість зими та її вплив на громадян України", — йдеться у повідомленні.
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