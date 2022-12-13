Іспанія надішле Україні обладнання для енергосистем

16:42 13 грудня Київ, Україна

Іспанія безоплатно передасть "Укренерго" електроустаткування. Йдеться про обладнання в ідеальному стані для електричних підстанцій.

"Оголошення про цю пожертву матеріалізується сьогодні в рамках конференції "Солідарність з українським народом", що проходить у Парижі. За оцінками, 70% українців зараз перебувають за межею бідності, а понад 10 мільйонів людей не мають доступу до регулярного та стабільного електропостачання в країні", - повідомили у Міністерстві закордонних справ Іспанії.

Йдеться про 163 одиниці відновленого обладнання в ідеальному стані для електричних підстанцій. Зокрема, Red Eléctrica пожертвує:

107 трансформаторів струму та 28 трансформаторів напруги;

26 блискавковідводів, обладнання блискавкозахисту та два роз'єднувачі, електромеханічне обладнання, що дозволяє механічно ізолювати електричні ланцюги для проведення ремонтних робіт.

Передача здійснюватиметься через Іспанське агентство міжнародного співробітництва в галузі розвитку (Aecid), яке співпрацюватиме з транспортуванням матеріалів, наданих Red Eléctrica.