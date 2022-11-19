Виключення країни-агресора росії з G20 малоймовірне — дипломат

15:32 17 листопада Київ, Україна

Вимога виключити росію з Групи двадцяти абсолютно правильна, але її вигнання із G20 малоймовірне. Про це заявив посол України у США (2005–2010), посол України у Франції (2014–2020) Олег Шамшур.

"Вимога виключити росію з G020 абсолютно правильна, ми маємо всі підстави цього вимагати. Водночас виключення росії з Двадцятки поки що виглядає неймовірним, навіть малоймовірним", - сказав він.

За словами дипломата, навіть якщо подивитися на підсумковий документ — загальну декларацію, вона свідчить про те, що позиції країн-учасниць G20 є різними.

"Консенсус є, він дозволив прийняти документ. Але водночас одностайності думок немає. Якщо подивитися на склад G20, то там побачимо і партнерів, і союзників росії. Тому зараз на це розраховувати навряд чи можливо, але вимагати цього, безумовно, треба», – сказав Шамшур.

Він зазначив, що роботу групи G20 сконцентровано переважно на економічних питаннях.

"Тому навіть не знаю, чи є у них правила процедури кого додавати, кого виключати. думаю, що для цього, щоб це сталося, потрібне одностайне рішення. Так, як росію викинули з G8, і вона стала, як раніше, цілком справедливо, Великою сімкою», - зазначив дипломат.

Водночас Шамшур наголосив, що зустріч G20 перевершила очікування принаймні в тій частині, яка стосується оцінки війни, розв'язаної росією проти України.

"Це відбувалося дуже важко. І сама мова тексту спільної заяви свідчить і про більшість, і про різні думки. Це переважно заяви. Але в принципі такий modus operandi цього угруповання. Єдине, що вони могли зробити, коли була світова фінансова криза, виробити спільні заходи, які дозволили уникнути гіршого. Після того саміти G20 мали більше дискусійно-декларативний характер", — зазначив він.

Дипломат підкреслив, що підсумки саміту G20 є важливими з політичної точки зору як свідчення подальшої ізоляції росії.