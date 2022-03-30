Ірпінь. Рашисти мінують навіть трупи

11:09 30 березня Київ, Україна

В Ірпені багато мінованих ділянок, всюди розтяжки, правоохоронці знаходять навіть заміновані трупи.



Про це радник глави МВС України Вадим Денисенко заявив у ефірі українських телеканалів.



"Багато хто запитує про Ірпінь - там дуже багато мін. Дуже багато мін, розтяжок, заміновані навіть трупи знаходимо. Тому просто величезне прохання до всіх тих, хто хоче повернутися до своєї оселі, подивитися, що там - зачекайте трохи. Потім буде офіційно сказано, що можна до міста заходити", - наголосив радник голови МВС.



За його словами, зараз там багато людей, які відмовляються виїжджати, і поліція шукає їх у підвалах. Денисенко уточнив, що правоохоронці намагаються з ними говорити для того, щоб їх відвезти до безпечного місця.