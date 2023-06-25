Кум Путіна втрачає контроль: іронічна реакція Медведчука на блокування телеканалів

Віктор Медведчук пригрозив РНБО і порівняв дії Володимира Зеленського щодо проросійських телеканалів Тараса Козака з "розлитим маслом булгаківської Ганнусі", нібито процес запущений і відплати не минути.
Дії РНБО він назвав «абсолютно незаконними» і зробив акцент на тому, що за будь-яку дію прийдеться відповідати.
За його словами, санкції не можуть вводитися щодо громадян України та українських юридичних осіб.
«Зеленський мріє зачистити інформаційне поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли президент веде мовлення, а вдячна аудиторія слухає його? Такого не буде!" - заявив нардеп.
Дії РНБО він назвав «абсолютно незаконними» і зробив акцент на тому, що за будь-яку дію прийдеться відповідати.
За його словами, санкції не можуть вводитися щодо громадян України та українських юридичних осіб.
«Зеленський мріє зачистити інформаційне поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли президент веде мовлення, а вдячна аудиторія слухає його? Такого не буде!" - заявив нардеп.
Віктор Медведчук невипадково згадав про інформаційне поле, оскільки саме він є реальним власником каналів, проти яких висунуті санкції РНБО, саме він відстежує і редагує весь потік інформації, що виходить на пропагандистських каналах 112-Україна, NewsOne, ZIK. Завдяки його подачі на цих телеканалах ведеться антиукраїнська пропаганда, яка представляє серйозну загрозу для України.
Медведчук додав, що Зеленський «позбавив мільйони глядачів права на отримання об'єктивної інформації».
«За такі рішення неминуче доведеться нести відповідальність. На думку спадає пророцтво з забороненої владою Зеленського книги "Майстер і Маргарита" Михайла Булгакова: «...Аннушка вже купила соняшникову олію, і не тільки купила, але навіть і розлила».
2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів в дію рішення РНБО "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака".
Також на 5 років ввели санкції проти каналів 112-Україна, NewsOne, ZIK - Новий формат, Аріадна ТВ, ТВВибор, Партнер ТВ і Лідер ТВ, телерадіокомпанії 112-ТВ, НОВИНИ 24 ГОДИНИ, Нові комунікації.
У спільній заяві телеканали пообіцяли продовжити роботу, звинувативши Зеленського в «політичній розправі над неугодними ЗМІ».
Уже вночі телеканали 112-Україна, NewsOne і ZIK почали відключати від ефіру різних мереж.
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