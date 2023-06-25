Кум Путіна втрачає контроль: іронічна реакція Медведчука на блокування телеканалів

11:03 03 лютого Київ, Україна

Віктор Медведчук пригрозив РНБО і порівняв дії Володимира Зеленського щодо проросійських телеканалів Тараса Козака з "розлитим маслом булгаківської Ганнусі", нібито процес запущений і відплати не минути.



Дії РНБО він назвав «абсолютно незаконними» і зробив акцент на тому, що за будь-яку дію прийдеться відповідати.



За його словами, санкції не можуть вводитися щодо громадян України та українських юридичних осіб.



«Зеленський мріє зачистити інформаційне поле, як йому радить його оточення, щоб інформаційне спілкування президента з українським народом проходило на інтелектуальному рівні дитячого садка, під ялинкою, коли президент веде мовлення, а вдячна аудиторія слухає його? Такого не буде!" - заявив нардеп.

Віктор Медведчук невипадково згадав про інформаційне поле, оскільки саме він є реальним власником каналів, проти яких висунуті санкції РНБО, саме він відстежує і редагує весь потік інформації, що виходить на пропагандистських каналах 112-Україна, NewsOne, ZIK. Завдяки його подачі на цих телеканалах ведеться антиукраїнська пропаганда, яка представляє серйозну загрозу для України.