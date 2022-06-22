Ірландія заморозила активи росіян на 1,7 млрд євро

Відповідно до введених Євросоюзом санкцій проти росії за її вторгнення в Україну влада Ірландії заблокувала кошти російських фізичних та юридичних осіб на суму 1,72 млрд євро.
Про це у вівторок, 21 червня, повідомило видання Irish Times із посиланням на МЗС країни.
Зазначається, що Центральний банк Ірландії розіслав низці ділових організацій листи з нагадуванням про свою роль у нагляді за фінансовими санкціями та відповідальності кожного ірландця за дотримання заборон Євросоюзу.
У Нацбанку нагадали, що приховування факту невиконання санкцій є кримінальним злочином.
Раніше, у квітні Міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів та капітанів гаваней країни про заборону входу суднам, зареєстрованим у росії.
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