Ірландія заморозила активи росіян на 1,7 млрд євро

08:57 22 червня Київ, Україна

Відповідно до введених Євросоюзом санкцій проти росії за її вторгнення в Україну влада Ірландії заблокувала кошти російських фізичних та юридичних осіб на суму 1,72 млрд євро.

Про це у вівторок, 21 червня, повідомило видання Irish Times із посиланням на МЗС країни.

"Левову частку цієї суми складають фінансові активи у різних банківських установах та фондах. Також йдеться про арешт приватних літаків, яхт і меншою мірою – елітної нерухомості”, – йдеться у матеріалі.



Зазначається, що Центральний банк Ірландії розіслав низці ділових організацій листи з нагадуванням про свою роль у нагляді за фінансовими санкціями та відповідальності кожного ірландця за дотримання заборон Євросоюзу.



У Нацбанку нагадали, що приховування факту невиконання санкцій є кримінальним злочином.



Раніше, у квітні Міністерство транспорту Ірландії видало директиву для всіх портів та капітанів гаваней країни про заборону входу суднам, зареєстрованим у росії.