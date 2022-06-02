Ірландія визнала вторгнення росії в Україну геноцидом

16:54 02 червня Київ, Україна

Сенат Ірландії визнав вторгнення росії в Україну геноцидом.

Про це повідомив у Twitter спікер верхньої палати ірландського парламенту Марк Дейлі.

Незаконне вторгнення російської федерації в Україну є актом геноциду. Сенат Ірландії ухвалив резолюцію про геноцид росії в Україні", - написав політик.

У прийнятій резолюції йдеться, що "дії російських військових відповідають критеріям геноциду, встановленим Конвенцією ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього".



Сенат Ірландії закликав країни світу зберігати та посилювати санкції проти росії, працюючи над припиненням імпорту російських енергоресурсів.



Також у документі зазначається, що політичне керівництво росії має понести відповідальність за військові злочини в Україні.