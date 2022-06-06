Ірландія підтримує прискорений вступ України в ЄС

13:24 06 червня Київ, Україна

Україна має вступити в ЄС у найкоротші терміни – прем'єр-міністр Ірландії Майкл Мартін.

Про це він сказав, виступаючи на конференції партії "Альянс лібералів та демократів за Європу", повідомляє The Times.



Мартін підкреслив, що він "спочатку був затятим прихильником" вступу України до ЄС і що загалом він підтримує "швидкий та прискорений" процес вступу.



Глава ірландського уряду зазначив, що йому "цілком зрозуміло" те, що майбутнє України – у Європейському Союзі.



Мартін вважає, що лідери ЄС у червні мають надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС. Серед аргументів проти, які наводять противники, - що це було б несправедливо щодо деяких країн Західних Балкан, для яких процес вступу останніми роками серйозно затягнувся.



Але Мартін підкреслив, що він ще до війни критично ставився до повільних темпів процесу вступу, особливо щодо Північної Македонії та Албанії.

"Я вважаю, що загалом нам необхідно прискорити процес вступу", – сказав він.

Конкретно з приводу України Мартін зазначив, що "буде взаємодія", як це досить тривалий час відбувалося і з Ірландією, перш ніж вона стала членом ЄС, але "у найкоротший термін - це те, на що я б розраховував".

"Оскільки я думаю, що ми зараз переживаємо історичний момент, вся Європа та демократичні держави кажуть: вже достатньо авторитарних режимів. Демократія не може вічно відступати, і це найефективніший спосіб для демократій зміцнитися та утримати лінію – бути разом і працювати спільно”, – сказав він.



Останнім часом з'явилися повідомлення про те, що Україні пропонують надати лише статус потенційного кандидата, проте це викликало заперечення у Києві, включаючи безпрецедентне звернення українських неурядових організацій до ЄС.



Канцлер Австрії Карл Нехаммер заявив про необхідність створення "європейської підготовчої зони", перебування в якій дозволить Україні та Молдові наблизитись до стандартів ЄС.