Ірландія та Молдова слідом за Румунією визнали Голодомор геноцидом українського народу

07:05 25 листопада Київ, Україна

"Справді історичне рішення Шенад Ерен про визнання Голодомору 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу. Ірландія належить до наших найближчих друзів, які не бояться називати речі своїми іменами", - йдеться у повідомленні Посольства України в Ірландії у Twitter.

Парламент Молдови одноголосно визнав Голодомор геноцидом українського народу: "за" проголосували 54 депутати.

"Парламент Республіки Молдова у дусі солідарності з українським народом та заради справедливості заявляє, що більшовицький тоталітарний режим колишнього СРСР внаслідок застосування політики Голодомору несе відповідальність за акт навмисного геноциду проти українського народу", - йдеться у декларації.

Водночас зазначається, що представник Комуністичної партії Молдови Олег Рейдман перед голосуванням пропонував зняти з порядку денного декларацію.