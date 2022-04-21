Ірина Верещук вимагає від росіян забезпечення гуманітарного коридору з Азовсталі

11:17 21 квітня Київ, Україна

Ірина Верещук вимагає від росіян гуманітарного коридору з Азовсталі.

Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук звернулася до окупаційної влади рф з вимогою організувати гуманітарний коридор із блокадного заводу "Азовсталь".



"Там зараз знаходяться близько 1000 цивільних та 500 поранених військових. Їх усіх потрібно витягнути з Азовсталі сьогодні! Закликаю світових лідерів та міжнародне співтовариство сфокусувати зараз свої зусилля саме на Азовсталі. Зараз це ключова точка та ключовий момент гуманітарних зусиль", - повідомили у міністерстві.