Ірина Венедиктова прокоментувала розслідування Bellingcat щодо "вагнерівців"

Генпрокурорка Ірина Венедиктова розповіла, що слідчі органи отримали всю необхідну документацію щодо "вагнерівців" і зараз зайняті вивченням цієї справи.
Вона нагадала, що кримінальні провадження з «вагнергейту» відкрили кілька правоохоронних органів.
"Потім ці справи об'єднали та передали, зокрема, у ДБР", - сказала генпрокурорка.
В оприлюдненому вчора розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider говориться, що передбачувана запланована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс Президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.
За словами ексголови ГУР Василя Бурби, на якого посилається Bellingcat, колишній голова ОП Андрій Єрмак став ініціатором перенесення операції на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її перенесли на п'ять днів.
Також розслідувачі провели аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.
Увечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою і жодного разу не намагався це робити.
Згодом голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що президента просто втягнули у політичну гру.
Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом йдеться, що «Зеленський брехав» увесь час.
Вона нагадала, що кримінальні провадження з «вагнергейту» відкрили кілька правоохоронних органів.
"Потім ці справи об'єднали та передали, зокрема, у ДБР", - сказала генпрокурорка.
В оприлюдненому вчора розслідуванні Bellingcat і російського видання The Insider говориться, що передбачувана запланована операція української розвідки із затримання російських найманців була зірвана після того, як Офіс Президента України Володимира Зеленського вирішив її перенести.
За словами ексголови ГУР Василя Бурби, на якого посилається Bellingcat, колишній голова ОП Андрій Єрмак став ініціатором перенесення операції на тиждень після того, як стало відомо про угоду щодо припинення вогню. Бурба пропонував затримати операцію на чотири дні. Зрештою її перенесли на п'ять днів.
Також розслідувачі провели аналіз обставин та причин зриву масштабної операції українських спецслужб.
Увечері 17 листопада в Офісі Зеленського прокоментували розслідування Bellingcat щодо «вагнерівців». Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що голова Офісу Президента Андрій Єрмак навіть теоретично не може керувати українською розвідкою і жодного разу не намагався це робити.
Згодом голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія повідомив, що президента просто втягнули у політичну гру.
Опозиційна політсила Петра Порошенка «Європейська солідарність» оприлюднила жорстку заяву, в якій лейтмотивом йдеться, що «Зеленський брехав» увесь час.
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