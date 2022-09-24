Іранського посла видворили з України за постачання Іраном дронів до Росії

Українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації через постачання дронів Росії.

"На виконання доручення президента, МЗС України вживає заходів реагування у відповідь на постачання Іраном зброї Росії для ведення війни на українській території", - йдеться у повідомленні спікера МЗС України Олега Ніколенка.

За словами Ніколенка, українська сторона ухвалила рішення позбавити посла Ірану в Україні акредитації, а також суттєво скоротити кількість дипломатичного персоналу посольства Ірану у Києві.

МЗС повідомило, що іранській стороні заявили про постачання іранського озброєння росії для подальшого використання російськими військами проти українського населення. Це прямо суперечить публічно задекларованій вищим керівництвом Ірану позиції нейтралітету, поваги до суверенітету та територіальної цілісності України.

"Постачання зброєю Росії для ведення війни проти України є недружнім актом, який завдає серйозного удару відносинам України та Ірану", - заявили в міністерстві.

Останнім часом ЗСУ в Україні збили іранський ударний дрон "Mohajer-6". Цей дрон призначений для проведення розвідки, спостереження, розвідки та вогневої поразки.. За інформацією військових, безпілотник здатний нести до чотирьох високоточних боєприпасів.

Раніше українські військові збивали безпілотники-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва. БПЛА "Shahed-136", перефарбовані та перейменовані на "Герань-2", все частіше фіксують у позицій української бронетанкової та артилерійської техніки України.

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський доручив главі МЗС Дмитру Кулебі відреагувати на допомогу Росії з боку Ірану.

Раніше повідомлялося, що наші воїни вперше збили іранський безпілотник ще 13 вересня. Тоді ж ворожу мету приземлили поблизу Куп'янська Харківської області.

Ще в липні США попереджали, що росія звернулася до Ірану з проханням надати їй сотню бойових безпілотників, щоб використати їх у війні проти України. Ще пізніше стало відомо про те, що представники Росії вже двічі літали до Ірану, щоб оглянути БПЛА.