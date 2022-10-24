Іранські виробники постачають російській армії бронежилети та шоломи

18:19 24 жовтня Київ, Україна

Мобілізованих росіян забезпечують бронежилетами та шоломами іранського виробництва.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

"Через нездатність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва росія починає використовувати спорядження іранського виробництва. Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту - 1500 бронежилетів, 1500 шоломів виробництва Milad. Наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061 центру матеріально-технічного забезпечення 3-ї мотострілецької дивізії (Солоти/Валуйки Білгородської області)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється також, що влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги російським військовим у бойовому застосуванні нового типу БпЛА Arash-2 та іранських ракет класу земля-земля. За даними ГУР, з Ірану до Джанкоя (Крим) відбула група радників корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та вдосконаленні БПЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6.