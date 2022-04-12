Іран постачає росії зброю, яку окупанти планують використати проти України

13:41 12 квітня Київ, Україна

Іран контрабандними каналами постачає в рф боєприпаси та військову техніку з Іраку, пише The Guardian з посиланням на джерела в регіональній розвідці.



Постачання з Ірану включають протитанкові ракетні комплекси, реактивні системи залпового вогню бразильського виробництва (Astros II) і реактивні гранати. За словами співрозмовника видання, москві також було «подаровано» ракетний комплекс Bavar-373 іранського виробництва, схожий на російський С-300. Іран також повернув росії зенітно-ракетний комплекс С-300.



РПГ та протитанкові ракети, якими до цього володіла іракська коаліція «Хашд аш-Шаабі», яка воювала проти терористів «Ісламської держави», 26 березня були доставлені з Іраку до Ірану через прикордонний перехід Саламджа. За словами начальника відділення поліції, яке контролює перехід, там зброю отримали іранські військові та доставили з порту Бендер-Ензелі в російську Астрахань Каспійським морем. У доставці брали участь два російські судна та одне іранське.

«Нам все одно, куди піде важке озброєння [бо в цей момент воно нам не потрібне]. Все, що працює проти США, робить нас щасливими», — сказав один із джерел у «Хашд аш-Шаабі». У цій коаліції, зокрема, складаються шиїтські угруповання, які підтримує Іран.

За словами військового експерта зі Стамбула Йорука Ішика, росія зараз гостро потребує ракет. Їхні запаси витрачені на обстріл об'єктів інфраструктури в Україні. Приховано поповнити ці запаси досить просто, оскільки перевозити ракети можна у звичайних контейнерах, і відстежити канали таких поставок супутниковими знімками неможливо.