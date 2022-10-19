Іран прокоментував звинувачення України в постачанні росії озброєнь

12:49 19 жовтня Київ, Україна

Іран продовжує відкидати звинувачення України в постачанні росії озброєнь і наголосив на готовності обговорити з Києвом озвучені претензії.



Так, у МЗС Ірану відповіли на ініціативу міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби про розрив дипвідносин між країнами.



Представник МЗС Ірану Насер Канаані вкотре заявив, що Тегеран не відправляв зброю, зокрема, військові безпілотники росії для використання у війні проти України.



За його словами, "подібні безпідставні заяви, засновані на хибній інформації та недоброзичливих припущеннях, є частиною цілеспрямованої та політико-пропагандистської кампанії, яку веде ЗМІ деяких країн проти Ісламської Республіки Іран".



Іран готовий до переговорів з Україною, щоб спростувати звинувачення.



Канаані стверджує, що Іран зберігає нейтралітет у війні росії проти України і виступає проти продовження бойового конфлікту.