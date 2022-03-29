Іран очікує "визнання помилок" від нового уряду США

13:57 08 листопада Київ, Україна

Ще не оголошені офіційні підсумки президентських виборів в США, а лідери країн будують плани подальшої співпраці з уже новим главою Білого дому. Не виняток і президент Ірану Хасан Роухані, адже при чинному президенті Трампі відносини між країнами не склалися. Тому Хасан Роухані висловив надію на те, що уряд США при новому президенті має визнати минулі помилки і повернутися до виконання колишніх угод.

"У майбутньої адміністрації президента США з'явилася можливість виправити колишні помилки і повернутися до міжнародних норм і угод", - сказав Роухані.

Іранський лідер стверджує, що його країна "завжди дотримувалася взятих на себе зобов'язань, якщо вони відповідально виконувалися і іншими учасниками угоди".

"Наша стратегія - це конструктивна співпраця зі світом", - запевнив Роухані.

За його словами, іранський народ переміг "в економічній війні, нав'язаній йому Америкою".

"Народ Ірану своїм героїчним опором проти нав'язаної економічної війни показав, що політика максимального тиску з боку США приречена на провал", - резюмував іранський лідер.

Нагадаємо, влада США знову розширила список санкцій проти Ірану. Цього разу за спроби вплинути на американські президентські вибори в нього потрапили п'ять іранських організацій.