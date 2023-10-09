Іран заперечує причетність до кривавої атаки ХАМАС на Ізраїль

09:58 09 жовтня Київ, Україна





За інформацією Reuters, місія Ірану в ООН зробила цю заяву. Місія Ірану при Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найбільш кривавих нападів в історії, коли ісламське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль, забрало життя 700 ізраїльтян і викрало десятки людей.За інформацією Reuters, місія Ірану в ООН зробила цю заяву.

"Рішучі заходи, вжиті Палестиною, є цілком законними діями для захисту себе від сімдесятирічної гнітючої окупації та жахливих злочинів, скоєних нелегітимним сіоністським режимом. Ми підтримуємо Палестину, проте не беремо участі у рішеннях про заходи відповіді, оскільки вони приймаються Палестиною самостійно”, - говориться в заяві.

Слід зазначити, що Іран визнає свою підтримку ХАМАСу та надання фінансової та збройної допомоги цьому угрупованню, а також іншій палестинській організації "Ісламський джихад".



Місія Ірану в ООН наголосила, що "успіх" атаки ХАМАС пояснюється її несподіванкою, що, на їхню думку, призвело до "найбільшого провалу" ізраїльських служб безпеки.

"Вони намагаються виправдати свій провал, пов'язавши його з розвідувальними можливостями Ірану та його оперативним плануванням. Ізраїлю важко визнати, що їхні розвідувальні служби зазнали поразки від палестинського угруповання", - зазначила місія Ірану в ООН.

Раніше The Wall Street Journal повідомило, що представники іранських служб безпеки допомогли спланувати раптову атаку ХАМАСу на Ізраїль та дали зелене світло для нападу під час зустрічі у Бейруті минулого тижня.