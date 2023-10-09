Іран заперечує причетність до кривавої атаки ХАМАС на Ізраїль

Місія Ірану при Організації Об'єднаних Націй заявила, що Тегеран не причетний до одного з найбільш кривавих нападів в історії, коли ісламське угруповання ХАМАС атакувало Ізраїль, забрало життя 700 ізраїльтян і викрало десятки людей.
За інформацією Reuters, місія Ірану в ООН зробила цю заяву.
За інформацією Reuters, місія Ірану в ООН зробила цю заяву.
Слід зазначити, що Іран визнає свою підтримку ХАМАСу та надання фінансової та збройної допомоги цьому угрупованню, а також іншій палестинській організації "Ісламський джихад".
Місія Ірану в ООН наголосила, що "успіх" атаки ХАМАС пояснюється її несподіванкою, що, на їхню думку, призвело до "найбільшого провалу" ізраїльських служб безпеки.
Місія Ірану в ООН наголосила, що "успіх" атаки ХАМАС пояснюється її несподіванкою, що, на їхню думку, призвело до "найбільшого провалу" ізраїльських служб безпеки.
Раніше The Wall Street Journal повідомило, що представники іранських служб безпеки допомогли спланувати раптову атаку ХАМАСу на Ізраїль та дали зелене світло для нападу під час зустрічі у Бейруті минулого тижня.
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