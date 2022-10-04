Іран не визнав "референдуми", організовані рф на тимчасово окупованих територіях України

Влада Ірану заявила, що не визнає так звані референдуми, організовані країною-агресором росією на тимчасово окупованих територіях України.
Про це йдеться у зверненні офіційного представника МЗС Ірану Насера Канані, повідомляє IRNA.
Він додав, що Іран виступає проти будь-яких «провокаційних дій, які могли б порушити хід миру, стабільності та спокою».
Як відомо, Іран є одним з небагатьох союзників росії, які допомагають росії у війні проти України. Зокрема, Тегеран постачає армії рф свої безпілотники, які українські захисники регулярно збивають на півдні.
Однак Іран заперечує постачання росії безпілотників.
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