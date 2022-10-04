Іран не визнав "референдуми", організовані рф на тимчасово окупованих територіях України

16:26 04 жовтня Київ, Україна

Влада Ірану заявила, що не визнає так звані референдуми, організовані країною-агресором росією на тимчасово окупованих територіях України.

Про це йдеться у зверненні офіційного представника МЗС Ірану Насера Канані, повідомляє IRNA.

«Ісламська Республіка, як завжди, і відповідно до своїх принципових позицій, наголошує на необхідності повної поваги принципу суверенітету та територіальної цілісності всіх держав як основної норми міжнародного права та поваги принципів і цілей Статуту ООН», – заявив Канані.

Він додав, що Іран виступає проти будь-яких «провокаційних дій, які могли б порушити хід миру, стабільності та спокою».



Як відомо, Іран є одним з небагатьох союзників росії, які допомагають росії у війні проти України. Зокрема, Тегеран постачає армії рф свої безпілотники, які українські захисники регулярно збивають на півдні.



Однак Іран заперечує постачання росії безпілотників.