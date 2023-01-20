Іран не визнає анексію Криму та окупацію Донбасу - глава МЗС

07:31 20 січня Київ, Україна

Іран визнає суверенітет та територіальну цілісність країн, зокрема, України, в рамках міжнародних законів.



Про це в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World заявив міністр закордонних справ Ірану Хусейн Амір Абдоллахіан. І додав, що, незважаючи на прекрасні відносини Тегерана та москви, їхня країна не визнає відділення Криму, Луганської та Донецької областей від України.

"Ми наполягаємо на своєму послідовному принципі у зовнішній політиці: коли ми говоримо, що конфлікт в Україні - це не рішення, ми віримо у свою позицію як у фундаментальний політичний принцип", - сказав Хусейн Амір Абдоллахіан, глава МЗС Ірану.

Іранський чиновник 17 січня прибув до Анкари з робочим візитом, де зустрічався з турецьким президентом Реджепом Ердоганом. Деталі зустрічі не уточнювалися. Там він дав інтерв'ю одному з національних каналів Туреччини, в якому обговорив протести в Ірані, російсько-український конфлікт та діалог між Туреччиною та Сирією.



Іран є однією з країн-союзниць росії. Держава постачає в рф дрони-камікадзе, які відкрито використовуються у війні з Україною.



Під час онлайн-виступу в Давосі на Всесвітньому економічному форумі президент України Володимир Зеленський повідомляв, що війська росії готуються застосувати проти України нову партію безпілотників, ймовірно, іранського виробництва.