Іран не міг самостійно виробляти безпілотники Shahed-136 - Данилов

Ісламська Республіка Іран не мала можливості самостійно виробляти безпілотники Shahed-136, що поставляються країні-агресору.
Про це у вівторок, 11 жовтня, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов.
За його словами, українські фахівці оглянули компоненти збитих дронів-камікадзе іранського виробництва та з'ясували – вони виготовлені в інших країнах.
Зазначимо, ЗСУ на сьогодні збили десятки Shahed-136. Однак Іран продовжує стверджувати, що не постачав ці боєприпаси в росію.
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