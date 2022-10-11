Іран не міг самостійно виробляти безпілотники Shahed-136 - Данилов

18:34 11 жовтня Київ, Україна

Ісламська Республіка Іран не мала можливості самостійно виробляти безпілотники Shahed-136, що поставляються країні-агресору.


Про це у вівторок, 11 жовтня, заявив секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данилов.

За його словами, українські фахівці оглянули компоненти збитих дронів-камікадзе іранського виробництва та з'ясували – вони виготовлені в інших країнах.
 
"Іранці самостійно ці речі збирати не могли. Там є певні компоненти із певних країн. Ми зараз розбираємося, яким чином вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала можливість купувати речі, які на 100% належать до військово-промислового комплексу”, - зазначив представник РНБО.

Зазначимо, ЗСУ на сьогодні збили десятки Shahed-136. Однак Іран продовжує стверджувати, що не постачав ці боєприпаси в росію.