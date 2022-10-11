Іран не міг самостійно виробляти безпілотники Shahed-136 - Данилов

"Іранці самостійно ці речі збирати не могли. Там є певні компоненти із певних країн. Ми зараз розбираємося, яким чином вони там опинилися і чому країна, яка була під санкціями, мала можливість купувати речі, які на 100% належать до військово-промислового комплексу”, - зазначив представник РНБО.