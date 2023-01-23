Іран може вийти з ДНЯЗ у відповідь на плани ЄС

08:32 23 січня Київ, Україна

У відповідь на плани Європарламенту включити Іран до переліку терористичних організацій, Тегеран розглядає можливість вийти з Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) у відповідь.



Про це повідомив глава МЗС Ірану Хосейн Амір Абдоллахіян.



Міністр зробив заяву, реагуючи на заклик Європарламенту внести Корпус вартових ісламської революції (КСІР) до списку терористичних організацій.



Відповідаючи на запитання щодо можливості виходу Ірану з ДНЯЗ, Абдоллахіян сказав, якщо дипломати ЄС "не візьмуть розумний курс і не виправлять свої політичні погляди, Іран розгляне всі варіанти".



Раніше Іран у четвер попередив Європейський Союз, що він "вистрілить собі в ногу", якщо визнає Корпус вартою ісламської революції терористичною організацією.