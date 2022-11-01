Іран готується передати росії балістичні ракети та безпілотники - CNN

15:35 01 листопада Київ, Україна

Іран готується відправити близько 1000 додаткових одиниць зброї, включаючи балістичні ракети малої дальності класу "земля-земля" та більше ударних безпілотників у росію для війни проти України.



Про це повідомили CNN офіційні особи із західної країни, які уважно стежать за програмою озброєнь Ірану.



Це постачання ретельно відстежується, оскільки це буде перший випадок, коли Іран відправляє до росії сучасні високоточні керовані ракети, що може надати кремлю значну перевагу на полі бою.



За словами офіційних осіб, остання партія зброї з Ірану до росії містила близько 450 безпілотників, які росіяни вже використали в Україні.



Нове постачання зброї означатиме значне збільшення іранської підтримки військових зусиль росії. Офіційні особи вважають, що зброя точно прибуде до росії вже до кінця року.



В останні тижні іранські безпілотники використовувалися для ударів по критично важливих об'єктах енергетичної інфраструктури в Україні та цивільному населенню.



Високопоставлений представник Міністерства оборони США 31 жовтня на брифінгу заявив, що вони не мають жодної інформації про те, що Іран готується відправити ракети в росію для використання в Україні.

"У мене немає жодної інформації з цього приводу", - сказав він.

Іранська місія Організації Об'єднаних Націй не відповіла на прохання журналістів прокоментувати нове постачання зброї. Іран раніше заперечував постачання росії зброї для використання в Україні, заявляючи, що "не робив і не буде" цього робити.



Минулого тижня Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що США "розглядають все, що ми можемо зробити, не лише за допомогою санкцій", щоб завадити іранській зброї потрапити до росії. Американські офіційні особи також заявили, що їм відомо про переговори щодо іранської зброї, яка ще не була доставлена до росії.