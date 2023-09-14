Інтерв'ю з командиром "Пеїн": деталі успішної операції у Чорному морі

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно провели спецоперацію, в результаті якої було повернено під український контроль так звані "Веж Бойка" – газо- та нафтовидобувні бурові платформи, що знаходилися біля берегів Криму у Чорному морі.
В інтерв'ю командира групи спецпризначення ГУР МО України, відомого під псевдонімом "Пеїн", було розкрито деталі цієї операції.
В інтерв'ю командира групи спецпризначення ГУР МО України, відомого під псевдонімом "Пеїн", було розкрито деталі цієї операції.
За його словами, під час виконання бойового завдання українська група розвідників зіткнулася з російським бойовим літаком, який успішно знищено за допомогою ПЗРК.
Він повідомив, що на бурових платформах, повернутих під контроль України, було виявлено російські боєприпаси та цінне обладнання для розвідки, призначене для використання у західній частині Чорного моря.
Він також зазначив, що повернення під український контроль так званих "Веж Бойка" виявилося суттєвим ударом по впливу держави-агресора у Чорному морі.
Проте він також зазначив, що ворог може спробувати повернути втрачене в майбутньому, і підкреслив, що українські спецпризначенці готові до такого сценарію.
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