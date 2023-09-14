Інтерв'ю з командиром "Пеїн": деталі успішної операції у Чорному морі

12:28 14 вересня Київ, Україна

Підрозділи Головного управління розвідки Міністерства оборони України успішно провели спецоперацію, в результаті якої було повернено під український контроль так звані "Веж Бойка" – газо- та нафтовидобувні бурові платформи, що знаходилися біля берегів Криму у Чорному морі.



В інтерв'ю командира групи спецпризначення ГУР МО України, відомого під псевдонімом "Пеїн", було розкрито деталі цієї операції.

"Ми готували спецоперацію приблизно місяць-півтора. Ми усвідомлювали, що це ризиковане підприємство, бо лише дурень чи небіжчик не боїться такого завдання. Ми використовували надувний човен, оскільки він більш маневрений і менш помітний для повітряних засобів", – розповів "Пеїн".



За його словами, під час виконання бойового завдання українська група розвідників зіткнулася з російським бойовим літаком, який успішно знищено за допомогою ПЗРК.

"Коли ми почали пришвартовуватись, літак почав атакувати наших бійців. Човен отримав кілька пошкоджень, і один із пострілів потрапив у хвостову частину. Це був поодинокий постріл, який створив дим – спочатку білий, потім чорний”, – згадав розвідник.

Він повідомив, що на бурових платформах, повернутих під контроль України, було виявлено російські боєприпаси та цінне обладнання для розвідки, призначене для використання у західній частині Чорного моря.

"Система "Нева", яку ми захопили, надає доступ до програмного забезпечення та містить безліч цінної інформації, яка може допомогти нам отримати відповіді на наші питання", - наголосив командир.

Він також зазначив, що повернення під український контроль так званих "Веж Бойка" виявилося суттєвим ударом по впливу держави-агресора у Чорному морі.

"Ми сильно обмежили дії російських сил в акваторії Чорного моря, зокрема, в районі острова Зміїний, перемістивши їх ближче до берегів Криму", – наголосив Пеїн.

Проте він також зазначив, що ворог може спробувати повернути втрачене в майбутньому, і підкреслив, що українські спецпризначенці готові до такого сценарію.