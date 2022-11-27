Цікаві факти з історії визволення острова Зміїний

10:12 27 листопада Київ, Україна

Українські військові виявляють винахідливість у використанні наявної зброї. Про це у суботу, 26 листопада, повідомляє New York Times, розповідаючи цікавий епізод звільнення острова Зміїний, коли ЗСУ відбуксирували на баржі САУ CAESAR, щоб зменшити відстань.

Зазначається, що від суші до острова, де були окупанти, близько 50 км, тоді як дальність CAESAR лише 40.

"Для обстрілу російських позицій на Зміїному українці поставили CAESAR з дальністю дії 40 кілометрів на баржі і відбуксували їх на 10 кілометрів, щоб вразити острів, що знаходився за 50 кілометрів, що здивувало французів", - йдеться у матеріалі видання.

New York Times також зазначає, що серед військових НАТО українську армію іноді називають "Армією МакГайвера" - на честь героя старого телесеріалу, який був вкрай винахідливим та імпровізував з усім, що траплялося під руку.

Нагадаємо, острів Зміїний у Чорному морі окупували російські війська з першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.. 30 червня 2022 року його звільнили, а росіяни назвали свій догляд "жестом доброї волі". Пізніше повідомлялося, що на острові встановили український прапор і наводять лад після тривалого "господарювання" росіян.