Інтенсивність вогню артилерії рф в Україні впала на 75% - CNN

16:32 10 січня Київ, Україна





Про це повідомляє Російська артилерія різко скоротила інтенсивність вогню на деяких ділянках фронту у протистоянні з українськими силами оборони майже на 75%.Про це повідомляє CNN із посиланням на дані офіційних осіб США та України.

"На тлі того, як російське вторгнення в Україну триває вже 11 місяць, американські та українські офіційні особи повідомляють CNN, що артилерійський вогонь рф різко скоротився в деяких місцях на 75 відсотків", - йдеться у повідомленні.

Джерела видання поки що не мають ясного чи однозначного пояснення такого явища.

"Росія може нормувати артилерійські снаряди через брак запасів або це може бути частиною ширшої переоцінки тактики перед успішними українськими наступами", - зазначає CNN.

При цьому представники США та України повідомили CNN, що у будь-якому разі зниження інтенсивності артилерійського вогню є ще одним свідченням послаблення позицій росії на полі бою.



Як зазначає видання, ослаблення росії також пов'язане з посиленням військової підтримки України з боку її західних союзників. Зокрема, США та Німеччина нещодавно оголосили, що вони вперше нададуть українським силам бойові броньовані машини та комплекси протиповітряної оборони Patriot, нагадує CNN.



Раніше західні ЗМІ та аналітики неодноразово попереджали про загрозу "снарядного голоду" в армії росії.