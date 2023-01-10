Інтенсивність вогню артилерії рф в Україні впала на 75% - CNN

Російська артилерія різко скоротила інтенсивність вогню на деяких ділянках фронту у протистоянні з українськими силами оборони майже на 75%.
Про це повідомляє CNN із посиланням на дані офіційних осіб США та України.
Про це повідомляє CNN із посиланням на дані офіційних осіб США та України.
Джерела видання поки що не мають ясного чи однозначного пояснення такого явища.
При цьому представники США та України повідомили CNN, що у будь-якому разі зниження інтенсивності артилерійського вогню є ще одним свідченням послаблення позицій росії на полі бою.
Як зазначає видання, ослаблення росії також пов'язане з посиленням військової підтримки України з боку її західних союзників. Зокрема, США та Німеччина нещодавно оголосили, що вони вперше нададуть українським силам бойові броньовані машини та комплекси протиповітряної оборони Patriot, нагадує CNN.
Раніше західні ЗМІ та аналітики неодноразово попереджали про загрозу "снарядного голоду" в армії росії.
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