Інститут вивчення війни вважає, що росія може захопити Лисичанськ

Лисичанськ найближчими днями можуть захопити окупанти, передбачають в Інституті вивчення війни.
Про це повідомили у ISW.
За зібраною інформацією ISW, російські системи протиповітряної оборони на сході України обмежують ефективність українських безпілотників, тому ЗСУ скоротили повітряні операції до 20-30 вильотів на день.
Проте українські ВПС та озброєні безпілотники залишаються активними в інших зонах бойових дій, завдавши за останній тиждень кількох успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.
З посиланням на російські джерела Інститут повідомляє, що "російським військам не вистачає чисельності та сили для успіху в боях в Україні", а російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яка сприяє обмеженим змінам, але негативно впливає на моральний дух та дисципліну примусово мобілізованих осіб.
Основні висновки експертів ISW:
Про це повідомили у ISW.
За зібраною інформацією ISW, російські системи протиповітряної оборони на сході України обмежують ефективність українських безпілотників, тому ЗСУ скоротили повітряні операції до 20-30 вильотів на день.
Проте українські ВПС та озброєні безпілотники залишаються активними в інших зонах бойових дій, завдавши за останній тиждень кількох успішних ударів по ворожих цілях у Херсонській області.
З посиланням на російські джерела Інститут повідомляє, що "російським військам не вистачає чисельності та сили для успіху в боях в Україні", а російське керівництво продовжує проводити примусову часткову мобілізацію, яка сприяє обмеженим змінам, але негативно впливає на моральний дух та дисципліну примусово мобілізованих осіб.
Основні висновки експертів ISW:
- Російські війська продовжували штурм на південь від Лисичанська і, ймовірно, захоплять місто найближчими днями, але навряд чи швидко візьмуть під контроль район Сєвєродонецьк-Лисичанськ.
- Окупанти продовжували наступальні дії на Слов'янськ і досягли незначного просування.
- Загарбники активізували зусилля щодо перекриття українських ліній зв'язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ для підтримки своїх операцій у напрямку Лисичанська.
- Російські сили зосередилися на оборонних операціях вздовж Південної осі і, можливо, досягли незначних успіхів у межах Миколаївської області.
- Влада росії продовжує заходи щодо сприяння економічної інтеграції окупованих територій.
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