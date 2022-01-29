Ініціатива президента - військова служба для резервістів

14:09 15 вересень Київ, Україна

Володимир Зеленський заявив, що армія України завжди може розраховувати на сили резервістів. Так, на розгляд ВР було винесено законопроєкт, який передбачає зміни в законодавстві щодо питань військового обов'язку та військового обліку.



Законопроєктом пропонується внесення змін до низки Кодексів:

до Кодексу законів про працю України;

до Житлового кодексу Української РСР;

до Кодексу України про адміністративні правопорушення;

до Кримінального кодексу України;

до Кримінально-виконавчого кодексу України. Також зміняться 35 законів України, а саме:

реформування місцевих органів військового управління шляхом створення на базі районних (об'єднаних районних), міських (об'єднаних міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;

вдосконалення порядку здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, в тому числі введення військового обліку резервістів, визначення органів його ведення і їхніх повноважень;