Ініціатива президента - військова служба для резервістів

Володимир Зеленський заявив, що армія України завжди може розраховувати на сили резервістів. Так, на розгляд ВР було винесено законопроєкт, який передбачає зміни в законодавстві щодо питань військового обов'язку та військового обліку.
Законопроєктом пропонується внесення змін до низки Кодексів:
Законопроєктом пропонується внесення змін до низки Кодексів:
- до Кодексу законів про працю України;
- до Житлового кодексу Української РСР;
- до Кодексу України про адміністративні правопорушення;
- до Кримінального кодексу України;
- до Кримінально-виконавчого кодексу України.
- реформування місцевих органів військового управління шляхом створення на базі районних (об'єднаних районних), міських (об'єднаних міських) військових комісаріатів, військових комісаріатів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки;
- вдосконалення порядку здійснення військового обліку призовників, військовозобов'язаних, в тому числі введення військового обліку резервістів, визначення органів його ведення і їхніх повноважень;
- актуалізації організаційно-правових основ функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів, зокрема, шляхом уточнення механізму наповнення такого Реєстру на підставі відомостей, внесених органами його ведення, а також шляхом інформаційної взаємодії між цим Реєстром та інформаційно-телекомунікаційними системами, реєстрами, базами (банками) даних, власниками (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи;
- введення нового виду військової служби - військової служби за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період, порядку його організації та проведення, передбачення для осіб, призваних, трудових, освітніх гарантій, гарантій соціально-правового захисту;
- удосконалення з урахуванням вимог основ адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства про оборону, військовий обов'язок і військову службу, мобілізаційну підготовку та мобілізацію.
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