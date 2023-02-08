Інформпростір Угорщини заполонили фейки про "колосальні" втрати ЗСУ

19:04 08 лютого Київ, Україна





Так, через журналіста Домськи Ласло на угорському TV-2 було опубліковано матеріал про те, що у Закарпатській області біля кордону з Угорщиною перебувають вагони із сотнями трупів українських військових, які не видають родичам. Російська ІПСО про “колосальні” втрати ЗСУ, після невдачі з продажним трампістом полковником Макрегором та поширення аналогічного фейку через жовтопресне турецьке видання продовжує своє життя в угорському інформаційному просторі.Так, через журналіста Домськи Ласло на угорському TV-2 було опубліковано матеріал про те, що у Закарпатській області біля кордону з Угорщиною перебувають вагони із сотнями трупів українських військових, які не видають родичам.

"Що найцікавіше, як і належить "справжньому", "професійному" журналісту, Домскі Ласло не привів жодного факту, фото чи відео та всі історії про вагони з сотнями трупів виключно на словах. Часом на рівні пліток серед місцевих жителів. А як же журналістське розслідування, фактаж? Пулітцерівська премія Домськи Ласло не сниться?", - пише військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко.

Але, угорські інформаційні майданчики вже поширюють цю інформацію в режимі кроликів у шлюбний період, гіпертрофуючи фейк Домскі. Наприклад, деякі видання пишуть, що трупів так багато, що запах від них відчувається аж у угорських селах!

"А тепер, найцікавіше. Вгадайте, кому належить і кому служить телеканал TV-2? Все вірно, це провладний телеканал, який вилизує від п'ят до верхівки путінську шістку Віктора Орбана в режимі 24/7 з. Ну, треба ж, яка несподіванка!", - каже Коваленко

Більше того, у січні російські спецслужби через своїх агентів впливу, у тому числі й серед представників Угорщини, намагалися реалізувати ІПСО деморалізуючого характеру на Закарпатті, але пов'язане на той момент із мобілізацією.



Так, група «активістів» тісно пов'язаних із росією громадян Угорщини, які називають себе Мадьяр Бекекер, провели біля посольства України в Будапешті акцію з вимогою до влади України зупинити мобілізацію угорців із Закарпатської області..



Зібралося на акції, щоправда, лише 15 пенсіонерів, але сам факт постійних атак у бік України, які походять з Угорщини, покликаних дестабілізувати як мінімум Закарпатський регіон, більш ніж очевидний, як і безпосередній замовник цих атак.

"Інформаційна кампанія про “колосальні” втрати ЗСУ триває, але коли я вперше писав про неї, то розумів, що вона буде організована масштабно (різні країни, спікери, майданчики), але не думав, що настільки бездарно (дешеві джерела вкидання і нікчемні) інформаційні майданчики), а також повна внутрішньоросійська неузгодженість", - наголошує військовий експерт.

Загалом дана ІПСО показала, що у Росії станом на 2023 вже виснажено ресурси для проведення таких кампаній зразка 2014 і навіть 2021 років.. Російська пропаганда може розраховувати лише на дешевих, які давно себе дискредитували персонажів, або ж на майданчики, афілірованість росією яких очевидніша за очевидне.





