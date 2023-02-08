Інформпростір Угорщини заполонили фейки про "колосальні" втрати ЗСУ

Російська ІПСО про “колосальні” втрати ЗСУ, після невдачі з продажним трампістом полковником Макрегором та поширення аналогічного фейку через жовтопресне турецьке видання продовжує своє життя в угорському інформаційному просторі.
Так, через журналіста Домськи Ласло на угорському TV-2 було опубліковано матеріал про те, що у Закарпатській області біля кордону з Угорщиною перебувають вагони із сотнями трупів українських військових, які не видають родичам.
Так, через журналіста Домськи Ласло на угорському TV-2 було опубліковано матеріал про те, що у Закарпатській області біля кордону з Угорщиною перебувають вагони із сотнями трупів українських військових, які не видають родичам.
Але, угорські інформаційні майданчики вже поширюють цю інформацію в режимі кроликів у шлюбний період, гіпертрофуючи фейк Домскі. Наприклад, деякі видання пишуть, що трупів так багато, що запах від них відчувається аж у угорських селах!
Більше того, у січні російські спецслужби через своїх агентів впливу, у тому числі й серед представників Угорщини, намагалися реалізувати ІПСО деморалізуючого характеру на Закарпатті, але пов'язане на той момент із мобілізацією.
Так, група «активістів» тісно пов'язаних із росією громадян Угорщини, які називають себе Мадьяр Бекекер, провели біля посольства України в Будапешті акцію з вимогою до влади України зупинити мобілізацію угорців із Закарпатської області..
Зібралося на акції, щоправда, лише 15 пенсіонерів, але сам факт постійних атак у бік України, які походять з Угорщини, покликаних дестабілізувати як мінімум Закарпатський регіон, більш ніж очевидний, як і безпосередній замовник цих атак.
Загалом дана ІПСО показала, що у Росії станом на 2023 вже виснажено ресурси для проведення таких кампаній зразка 2014 і навіть 2021 років.. Російська пропаганда може розраховувати лише на дешевих, які давно себе дискредитували персонажів, або ж на майданчики, афілірованість росією яких очевидніша за очевидне.
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