Інформація з фронту на ранок 22 березня

07:01 22 березня Київ, Україна

Триває 27 доба героїчного протистояння Українського народу російському військовому вторгненню. Істотних змін у положенні та характері дій сил оборони за останню добу не відбулося. Тим не менш, Збройні сили України та інші складові Сил оборони продовжували завдавати ударів по угрупованнях військ ворога, який намагався утримати захоплені рубежі, та досягли успіху на окремих напрямках. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.



Підрозділами Повітряних сил ЗСУ та протиповітряної оборони Сухопутних військ за попередню добу було вражено понад дев'ять повітряних цілей ворога: один літак, шість БПЛА та два вертольоти, кількість збитих ракет уточнюється.



Крім того, авіація Повітряних сил завдавала нищівних ударів по скупченнях техніки та живій силі супротивника, вела повітряні бої та здійснювала перехоплення повітряних цілей. Відзначено активніші дії авіації ворога за останню добу.



У противника не зникли суттєві проблеми із забезпеченням своїх військ. За наявною інформацією, російські окупаційні війська, що діють на території України, мають запаси боєприпасів та продовольства не більше ніж на три дні. Аналогічна ситуація із пальним, поповнення яким здійснюється шляхом перевезення автоцистернами. Трубопровідне з'єднання для забезпечення потреб угруповання військ окупантам організувати не вдалося.



Російські загарбники продовжують проводити агресивну пропагандистську роботу щодо необхідності участі у війні з Україною з особовим складом збройних сил Республіки Білорусь.



В Охтирському районі Сумської області зафіксовано факти непокори російських військовослужбовців. Близько 300 окупантів відмовилися виконувати наказ на ведення бойових дій і на 70 одиницях техніки залишили район проведення операції.



На тимчасово окупованих територіях Луганської області через великі втрати у живій силі противник продовжує проводити мобілізацію громадян квазіутворення «ЛНР». Значна частина жителів не підтримує політику окупантів, не хоче брати до рук зброю та ховається від представників окупаційної влади. Показово те, що мобілізація проводиться хаотично, люди, яких мобілізують, розподіляються не за спеціальностями, більшість із них немає жодної військової спеціальності, бо ніколи не проходили військову службу. З громадянами, які мають російські паспорти, підписуються контракти, які мають лише паспорт псевдореспубліки – оформляється як доброволець.



На Донецькому та Луганському напрямах противник продовжує спроби просунутися та закріпитися, але успіху не має.



Минулої доби українські воїни відбили 13 атак ворога та знищили 14 танків, 8 БМП, 2 МТЛБ, 3 артилерійські системи та 4 автомобілі. Підрозділи ППО вразили дві повітряні цілі супротивника. Втрати особового складу ворога становили близько 300 людей.



Крім того, захисники Маріуполя знищили патрульний катер "Раптор" та комплекс радіоелектронної боротьби "Леєр-3".