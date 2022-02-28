Інформація про пошкодження Запорізької АЕС – фейк

11:31 28 лютий Київ, Україна

Заява російських пропагандистів, які бажають посіяти паніку серед населення України, про встановлення контролю над Запорізькою АЕС не відповідає дійсності, це продовження інформаційної війни окупантами.



Про це повідомили у НАЕК «Енергоатом».



"Інформація російських пропагандистських ЗМІ про те, що загарбники нібито взяли під контроль Запорізьку АЕС, є цинічним фейком", - йдеться у повідомленні.



Порушень умов безпечної експлуатації немає. Радіаційний, протипожежний та екологічний стан на всіх АЕС та прилеглих до них територіях не змінювався та знаходиться в межах чинних норм.