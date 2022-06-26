Генштабу про втрати російської армії в Україні.

10:15 26 червня Київ, Україна

У ранковому зведенні від 26 червня Генштаб ЗСУ повідомляє, що збройні сили України за минулу добу знищили щонайменше 150 військових РФ.. Усього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34850 окупантів.

Зазначається, що найбільші втрати війська Росії зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати загарбників на 26 червня орієнтовно склали:

особового складу – близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,

танків - 1532 (+21),

бойових броньованих машин – 3659 (+14),

артилерійських систем – 764 (+0),

РСЗВ - 243 (+2),

кошти ППО – 99 (+0),

літаків – 217 (+0),

вертольотів - 184 (+0),

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),

крилаті ракети - 139 (+2),

кораблі/катери - 14 (+0),

автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4),

спеціальна техніка – 60 (+0).

Нагадаємо, українські військові знищили на півдні російські танки та склади з боєприпасами.

Раніше бійці сил спецоперацій України ліквідували ворожу колону на Донеччині.