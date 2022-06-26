Генштабу про втрати російської армії в Україні.

У ранковому зведенні від 26 червня Генштаб ЗСУ повідомляє, що збройні сили України за минулу добу знищили щонайменше 150 військових РФ.. Усього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34850 окупантів.
Зазначається, що найбільші втрати війська Росії зазнали на Бахмутському та Курахівському напрямках.
Загальні бойові втрати загарбників на 26 червня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
- танків - 1532 (+21),
- бойових броньованих машин – 3659 (+14),
- артилерійських систем – 764 (+0),
- РСЗВ - 243 (+2),
- кошти ППО – 99 (+0),
- літаків – 217 (+0),
- вертольотів - 184 (+0),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 630 (+4),
- крилаті ракети - 139 (+2),
- кораблі/катери - 14 (+0),
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4),
- спеціальна техніка – 60 (+0).
Нагадаємо, українські військові знищили на півдні російські танки та склади з боєприпасами.
Раніше бійці сил спецоперацій України ліквідували ворожу колону на Донеччині.
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