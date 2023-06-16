Інформаційна війна: Росія намагається перекласти відповідальність за підрив Каховської ГЕС в Україну

14:52 09 червня Київ, Україна

Рашисти підготували чергову інформаційну спецоперацію проти України, головною темою якої стане Каховська ГЕС. На це було виділено 6 мільйонів доларів.

У повідомленні йдеться, що українська розвідка отримала інформацію про запуск нового етапу кампанії з дискредитації українського військового командування та держдіячів із боку російського агентства соціального проектування.



У рамках цієї кампанії було підготовлено серію провокаційних матеріалів, метою яких є покласти відповідальність за підрив Каховської ГЕС в Україну та створити передумови для політичної кризи.



Пропагандисти розробили відповідні заголовки з наміром привернути увагу читачів:

«Зеленський зневірився і прийняв тактику випаленої землі, але проти свого народу»;

«Вибух греблі має знищити Зеленського»;

«Зеленський робить усе, щоб перестати бути "нашим мерзотником"»;

«Підрив дамби втопить Зеленського та Україну».

Також повідомляється, що під кожним матеріалом будуть розміщені коментарі від фейкових облікових записів, нібито від українських та іноземних читачів.. Це створить ілюзію активної дискусії та залучить реальних користувачів мережі до обговорення.