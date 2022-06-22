Інфляція у Великій Британії досягла найвищого показника за останні 40 років

Інфляція у Великій Британії зросла до 9,1% - це найвищий показник за останні 40 років.
Востаннє зростання цін перевищувало це значення у 1982 році.
Про це пише The Guardian з посиланням на дані Управління національної статистики.
На рекордні показники інфляції впливають рекордні ціни на бензин та різке зростання цін на продукти харчування.
Найбільший внесок у зростання цін у річному вираженні зробило подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв, ціни на які у травні минулого року знизилися, а також зростання цін на енергоносії.
Минулого тижня Банк Англії заявив, що інфляція досягне 11% пізніше у поточному році на тлі зростання цін на газ та електроенергію.
Ціни на меблі, побутову техніку та технічне обслуговування зросли на 11%, що є найбільшим щорічним зростанням з 2006 року.
Економісти стверджують, що інфляція найближчими місяцями зростатиме ще більше – через нові рекорди у цінах на бензин та дизпаливо у червні, і що зростання цін на продукти харчування зашкодить найбіднішим сім'ям, оскільки вони витрачають більшу частину свого доходу на предмети першої необхідності, порівняно з багатими домогосподарствами.
На рекордні показники інфляції впливають рекордні ціни на бензин та різке зростання цін на продукти харчування.
Найбільший внесок у зростання цін у річному вираженні зробило подорожчання продуктів харчування та безалкогольних напоїв, ціни на які у травні минулого року знизилися, а також зростання цін на енергоносії.
Минулого тижня Банк Англії заявив, що інфляція досягне 11% пізніше у поточному році на тлі зростання цін на газ та електроенергію.
Ціни на меблі, побутову техніку та технічне обслуговування зросли на 11%, що є найбільшим щорічним зростанням з 2006 року.
Економісти стверджують, що інфляція найближчими місяцями зростатиме ще більше – через нові рекорди у цінах на бензин та дизпаливо у червні, і що зростання цін на продукти харчування зашкодить найбіднішим сім'ям, оскільки вони витрачають більшу частину свого доходу на предмети першої необхідності, порівняно з багатими домогосподарствами.
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