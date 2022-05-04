Внаслідок російського вторгнення, до кінця 2022 року інфляція в Україні може перевищити 20%.
У квітні цей показник становив 15,9%.
Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.
За його словами, зараз хоч і спостерігається значний рівень зростання цін, проте ситуація контрольована, адже НБУ має значний досвід боротьби з інфляцією.
Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.
За його словами, зараз хоч і спостерігається значний рівень зростання цін, проте ситуація контрольована, адже НБУ має значний досвід боротьби з інфляцією.
Також він додав, що у лютому 2022 року споживча інфляція у річному вимірі прискорилася до 10,7% (з 10% у січні). У місячному вирахуванні ціни зросли на 1,6%.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі