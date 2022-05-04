15:29 03 травня Київ, Україна

Внаслідок російського вторгнення, до кінця 2022 року інфляція в Україні може перевищити 20%.

У квітні цей показник становив 15,9%.



Про це повідомив голова Національного банку України Кирило Шевченко.



За його словами, зараз хоч і спостерігається значний рівень зростання цін, проте ситуація контрольована, адже НБУ має значний досвід боротьби з інфляцією.

“Поки ринкові механізми матимуть обмежений вплив на ринок, ми утримуватимемо зростання цін за допомогою фіксації курсу та збереження частини обмежень. Але як тільки запрацюють канали монетарної трансмісії та знизиться невизначеність, ми повернемося до режиму інфляційного таргетування, який свого часу допоміг подолати ту саму інфляцію у 60%”, – заявив Шевченко.

Також він додав, що у лютому 2022 року споживча інфляція у річному вимірі прискорилася до 10,7% (з 10% у січні). У місячному вирахуванні ціни зросли на 1,6%.