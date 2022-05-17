Індія призупинила операцію з купівлі гелікоптерів у рф

16:58 17 травня Київ, Україна

Індія уповільнила на невизначений час угоду з росією про укладання покупки гелікоптерів далекого радіолокаційного виявлення Ка-31.



Призупинення угоди пов'язане з побоюваннями щодо можливості рф виконувати замовлення, і також із проблемами, пов’язаними з платіжними переказами, стверджують джерела.



Про це повідомив представник міністерства оборони Індії.



Стверджується, що уряд Індії заморозив переговори з рособоронекспортом та виробником авіатехніки Вертольоти росії щодо придбання першої партії Ка-31 у кількості 10 одиниць.



За словами неназваного чиновника, призупинення угоди пов'язане з побоюваннями щодо можливості росії виконувати замовлення, а також із проблемами, пов'язаними з платіжними переказами.



Колишній фінансовий радник міністерства із закупівель Аміт Каушиш заявив, що призупинення може бути також спричинене геополітичним тиском, оскільки міжнародне співтовариство засуджує повномасштабний напад рф на Україну.



Інші фактори, додав він, можуть включати бюджетні обмеження і Індія вважає за краще купувати гелікоптери вітчизняної розробки.

Індія вирішила купити гелікоптери Ка-31 у рф у травні 2019 року, але програма придбання зіткнулася з надмірними затримками через пандемію коронавірусу та високу вартість техніки.



Переговори відновилися у лютому 2022 року після того, як учасники домовилися про ціну 520 млн доларів за 10 вертольотів Ка-31, але їм так і не вдалося досягти угоди про валютний механізм рупія-рубль.



ВМС Індії планували використовувати гелікоптери Ка-31 для другого авіаносця країни INS Vikrant, який буде введено в експлуатацію у липні.



В цей час флот Індії експлуатує 14 вертольотів Ка-31, які вводилися в експлуатацію поступово – чотири у 2003 році, п'ять – у 2005 році та ще п'ять – у 2013 році.