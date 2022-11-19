Індія підтримає енергетичний сектор України, який страждає від масованого ракетного обстрілу з боку агресора.
Про це у четвер, 17 листопада, заявив міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Під час зустрічі з дипломатом Галущенко розповів про стан української енергетичної інфраструктури після обстрілу, а також пояснив обмеження енергопостачання для великої кількості споживачів. Міністр наголосив, що енергетичні компанії докладають надзвичайних зусиль для відновлення електропостачання.
Про це у четвер, 17 листопада, заявив міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Під час зустрічі з дипломатом Галущенко розповів про стан української енергетичної інфраструктури після обстрілу, а також пояснив обмеження енергопостачання для великої кількості споживачів. Міністр наголосив, що енергетичні компанії докладають надзвичайних зусиль для відновлення електропостачання.
У свою чергу Харш Кумар Джейн запевнив українську сторону у повній підтримці та готовності надати необхідну допомогу.
Про яку саме допомогу йдеться – не уточнюється.
Про яку саме допомогу йдеться – не уточнюється.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі