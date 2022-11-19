08:46 18 листопада Київ, Україна

Індія підтримає енергетичний сектор України, який страждає від масованого ракетного обстрілу з боку агресора.



Про це у четвер, 17 листопада, заявив міністр енергетики Герман Галущенко після зустрічі з Надзвичайним та Повноважним Послом Індії в Україні Харшем Кумаром Джейном, повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.



Під час зустрічі з дипломатом Галущенко розповів про стан української енергетичної інфраструктури після обстрілу, а також пояснив обмеження енергопостачання для великої кількості споживачів. Міністр наголосив, що енергетичні компанії докладають надзвичайних зусиль для відновлення електропостачання.

"До зими залишилися лічені дні, і нам необхідно якнайшвидше відновити ланцюги постачання електроенергії. Слово "терміново" надто слабке, щоб описати наскільки невідкладно ми маємо це зробити", - зазначив Галущенко.

У свою чергу Харш Кумар Джейн запевнив українську сторону у повній підтримці та готовності надати необхідну допомогу.



Про яку саме допомогу йдеться – не уточнюється.