Індія не запросила Україну на саміт G20

України немає у списку запрошених на саміт Великої двадцятки (G20). Хоча раніше повідомлялося, що саме там 9-10 вересня у Нью-Делі може відбутися черговий раунд мирних переговорів.
Про це свідчить інформація на сайті G20.
На саміті очікують побачити лідерів усіх країн-учасниць групи, у тому числі президента росії володимира путіна.
Про рішення не кликати українських представників на саміт Індія заявляла ще у червні. Тоді в МЗС країни пояснили це тим, що Україна не входить до Великої двадцятки. Однак у списку запрошених є країни, які не є членами G20. Це Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нігерія, Іспанія, Нідерланди, ОАЕ, Оман та Сінгапур.
Раніше Bloomberg з посиланням на свої джерела повідомив, що кремль звільняє розклад володимира путіна на час саміту G-20 в Індії у вересні, щоб дати можливість російському президентові взяти участь у зустрічі після пропуску останніх двох.
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