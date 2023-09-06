Індія не запросила Україну на саміт G20

13:55 15 серпня Київ, Україна

України немає у списку запрошених на саміт Великої двадцятки (G20). Хоча раніше повідомлялося, що саме там 9-10 вересня у Нью-Делі може відбутися черговий раунд мирних переговорів.





Про це свідчить інформація на сайті G20.

На саміті очікують побачити лідерів усіх країн-учасниць групи, у тому числі президента росії володимира путіна.

Про рішення не кликати українських представників на саміт Індія заявляла ще у червні. Тоді в МЗС країни пояснили це тим, що Україна не входить до Великої двадцятки. Однак у списку запрошених є країни, які не є членами G20. Це Бангладеш, Єгипет, Маврикій, Нігерія, Іспанія, Нідерланди, ОАЕ, Оман та Сінгапур.