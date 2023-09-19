Індія може приєднатися до деяких пунктів української "формули миру"

11:32 19 вересня Київ, Україна

Індія може взяти участь у реалізації пункту про екологічну безпеку "формули миру" президента Володимира Зеленського та гуманітарне розмінування.



Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив посол України в Індії Олександр Поліщук.

"Ми бачимо повний інтерес до реалізації пункту 8-го Формули миру, який стосується екологічної безпеки. Це абсолютно зрозуміла історія для наших індійських колег. І ми очікуємо, що МЗС Індії прийме та підтримає наше звернення щодо надання дозволу індійським компаніям працювати операторами протимінної діяльності на території України", - сказав дипломат.

За його словами, ми бачимо зацікавленість Індії у питаннях продовольчої безпеки. Крім того, українська сторона очікує, що Індія більш активно приєднається до питань ядерної безпеки.

"Це також один із тих напрямків, які зрозумілі в Індії з погляду та розвитку атомної енергетики тут, і з погляду неприйняття абсолютно загроз застосуванням ядерної зброї. Індія, як ви знаєте, ядерна держава. Тому є над чим працювати та є можливості для цього", - зазначив Поліщук.

"Формула миру" містить 10 пунктів: