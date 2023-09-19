Індія може приєднатися до деяких пунктів української "формули миру"

11:32 19 вересня Київ, Україна

Індія може взяти участь у реалізації пункту про екологічну безпеку "формули миру" президента Володимира Зеленського та гуманітарне розмінування.

Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив посол України в Індії Олександр Поліщук.
"Ми бачимо повний інтерес до реалізації пункту 8-го Формули миру, який стосується екологічної безпеки. Це абсолютно зрозуміла історія для наших індійських колег. І ми очікуємо, що МЗС Індії прийме та підтримає наше звернення щодо надання дозволу індійським компаніям працювати операторами протимінної діяльності на території України", - сказав дипломат.
За його словами, ми бачимо зацікавленість Індії у питаннях продовольчої безпеки. Крім того, українська сторона очікує, що Індія більш активно приєднається до питань ядерної безпеки.
"Це також один із тих напрямків, які зрозумілі в Індії з погляду та розвитку атомної енергетики тут, і з погляду неприйняття абсолютно загроз застосуванням ядерної зброї. Індія, як ви знаєте, ядерна держава. Тому є над чим працювати та є можливості для цього", - зазначив Поліщук.
"Формула миру" містить 10 пунктів:
  1. Радіаційна та ядерна безпека.
  2. Продовольча безпека.
  3. Енергетична безпека.
  4. Звільнення всіх полонених та депортованих.
  5. Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
  6. Виведення російських військ та припинення бойових дій.
  7. Повернення справедливості.
  8. Протидія екоциду.
  9. Недопущення ескалації.
  10. Фіксація закінчення війни.