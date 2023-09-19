Індія може приєднатися до деяких пунктів української "формули миру"

Індія може взяти участь у реалізації пункту про екологічну безпеку "формули миру" президента Володимира Зеленського та гуманітарне розмінування.
Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив посол України в Індії Олександр Поліщук.
Про це в інтерв'ю Голосу Америки заявив посол України в Індії Олександр Поліщук.
За його словами, ми бачимо зацікавленість Індії у питаннях продовольчої безпеки. Крім того, українська сторона очікує, що Індія більш активно приєднається до питань ядерної безпеки.
"Формула миру" містить 10 пунктів:
- Радіаційна та ядерна безпека.
- Продовольча безпека.
- Енергетична безпека.
- Звільнення всіх полонених та депортованих.
- Виконання Статуту ООН та відновлення територіальної цілісності та світового порядку.
- Виведення російських військ та припинення бойових дій.
- Повернення справедливості.
- Протидія екоциду.
- Недопущення ескалації.
- Фіксація закінчення війни.
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