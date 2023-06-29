Індійська правозахисниця стала членом Незалежної комісії ООН з питань України

Новим членом Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні стала правозахисниця з Індії Уринда Гровер (Vrinda Grover).
Про це повідомляється на сайті Ради ООН з прав людини.
Про це повідомляється на сайті Ради ООН з прав людини.
Зазначається, що Гровер має понад 34-річний досвід роботи в галузі конституційного права, кримінального права та прав людини.. Вона виступала адвокатом у знакових справах у судах першої інстанції, високих судах та Верховному суді Індії, а також у слідчих комісіях та квазісудових органах.
Гровер є головою правління Міжнародної служби з прав людини, а також членом-засновником та незалежним експертом Робочої групи з прав людини в Індії та ООН. У 2012 році вона брала участь у місії Всесвітньої організації проти тортур (OMCT) та Міжнародної федерації з прав людини (FIDH) на Філіппінах щодо розслідування ситуації з правозахисниками в країні.
Комісія надасть усну оновлену інформацію Раді ООН з прав людини на її 54-й сесії у вересні 2023 року. Доповідь Генеральної Асамблеї ООН буде представлена на її 78-й сесії у жовтні 2023 року.. Всеосяжна доповідь Раді ООН з прав людини за результатами річної роботи Комісії буде представлена у березні 2024 року.
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