Індійська правозахисниця стала членом Незалежної комісії ООН з питань України

07:52 29 червня Київ, Україна

Новим членом Незалежної міжнародної комісії ООН із розслідування порушень в Україні стала правозахисниця з Індії Уринда Гровер (Vrinda Grover).



Про це повідомляється на сайті Ради ООН з прав людини.

"Голова Ради з прав людини, посол Вацлав Балек (Чехія), призначив Врінду Гровер з Індії членом Незалежної міжнародної комісії з розслідування в Україні, створеною Радою ООН з прав людини у 2022 році", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Гровер має понад 34-річний досвід роботи в галузі конституційного права, кримінального права та прав людини.. Вона виступала адвокатом у знакових справах у судах першої інстанції, високих судах та Верховному суді Індії, а також у слідчих комісіях та квазісудових органах.

"Гровер представляла інтереси жертв і постраждалих від сексуального насильства, вбивств у місцях позбавлення волі, тортур, масових вбивств, позасудових страт, насильницьких зникнень та самосуду натовпу. Вона також представляла інтереси працівників ЗМІ, правозахисників та осіб, засуджених до страти", - йдеться у прес-релізі.

Гровер є головою правління Міжнародної служби з прав людини, а також членом-засновником та незалежним експертом Робочої групи з прав людини в Індії та ООН. У 2012 році вона брала участь у місії Всесвітньої організації проти тортур (OMCT) та Міжнародної федерації з прав людини (FIDH) на Філіппінах щодо розслідування ситуації з правозахисниками в країні.

"Гровер приєднається до Еріка Мьосе (Норвегія) та Пабло де Грейффа (Колумбія), виконуючим обов'язки голови та комісара Комісії з розслідування з березня 2022 року", - наголошується в прес-релізі.

Комісія надасть усну оновлену інформацію Раді ООН з прав людини на її 54-й сесії у вересні 2023 року. Доповідь Генеральної Асамблеї ООН буде представлена на її 78-й сесії у жовтні 2023 року.. Всеосяжна доповідь Раді ООН з прав людини за результатами річної роботи Комісії буде представлена у березні 2024 року.