Інавгурація президента США пройде в новому форматі

17:10 23 листопада Київ, Україна





Глава апарату Джо Байдена Рон Клейн повідомив, що в зв'язку з епідеміологічною ситуацією і карантинними обмеженнями, інавгурація буде відрізнятися від попередніх.

Захід, який заплановано на 20 січня, швидше за все, буде представляти "скорочену версію наявних традицій", для його проведення можуть запозичувати методи, які використовувалися для проведення влітку "віртуального" Національного з'їзду Демократичної партії.

"Ми почали деякі консультації з керівництвом Палати представників і Сенату з цього приводу. Очевидно, це буде не інавгурація, яка була у нас в минулому", - сказав Клейн.