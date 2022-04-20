Інавгурація президента США пройде в новому форматі

Глава апарату Джо Байдена Рон Клейн повідомив, що в зв'язку з епідеміологічною ситуацією і карантинними обмеженнями, інавгурація буде відрізнятися від попередніх.
Захід, який заплановано на 20 січня, швидше за все, буде представляти "скорочену версію наявних традицій", для його проведення можуть запозичувати методи, які використовувалися для проведення влітку "віртуального" Національного з'їзду Демократичної партії.
Інавгурація колишнього віцепрезидента планується на тлі різкого зростання кількості коронавірусної інфекції по країні. У США виявили майже 200 тис. нових випадків в п'ятницю і понад 177 тис. в суботу.
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