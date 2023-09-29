Імпічмент Джо Байдена: перші слухання у Палаті представників США

Палата представників Конгресу США розпочала перші слухання у рамках розслідування імпічменту проти Джо Байдена, президента Сполучених Штатів.
Цю інформацію повідомило агентство Reuters учора.
Слухання було ініційовано з урахуванням розслідування, проведеного Республіканською партією. Її члени стверджують, що нинішній президент Америки дав неправдиві відомості про ділові зв'язки своєї сім'ї, зокрема, із сином Хантером Байденом, і не видалив сімейних інтересів зі сфери своєї відповідальності як глави держави.
На слухання було запрошено свідків, включаючи експерта із судової бухгалтерії, колишнього чиновника Міністерства юстиції США та двох професорів права.
Республіканці також заявляють, що їм надійшли відомості про банківські транзакції, відправлені громадянами Китаю Хантеру Байдену і, імовірно, адресовані на домашню адресу Джо Байдена в Делавері. Поки що неясно, чи отримував президент ці кошти особисто.
Прагнення викриття фінансових зв'язків між Джо Байденом і його сином Хантером на першій годині слухань у Комітеті з нагляду Палати представників не принесло нових даних.
У відповідь на звинувачення, адміністрація Білого дому заявила, що поточне розслідування не обґрунтоване та мотивоване політичними цілями напередодні президентських виборів 2024 року. Очікується, що головним суперником Джо Байдена може стати його попередник Дональд Трамп, який також зіткнувся з кількома звинуваченнями.
Цю інформацію повідомило агентство Reuters учора.
Слухання було ініційовано з урахуванням розслідування, проведеного Республіканською партією. Її члени стверджують, що нинішній президент Америки дав неправдиві відомості про ділові зв'язки своєї сім'ї, зокрема, із сином Хантером Байденом, і не видалив сімейних інтересів зі сфери своєї відповідальності як глави держави.
На слухання було запрошено свідків, включаючи експерта із судової бухгалтерії, колишнього чиновника Міністерства юстиції США та двох професорів права.
Республіканці також заявляють, що їм надійшли відомості про банківські транзакції, відправлені громадянами Китаю Хантеру Байдену і, імовірно, адресовані на домашню адресу Джо Байдена в Делавері. Поки що неясно, чи отримував президент ці кошти особисто.
Прагнення викриття фінансових зв'язків між Джо Байденом і його сином Хантером на першій годині слухань у Комітеті з нагляду Палати представників не принесло нових даних.
У відповідь на звинувачення, адміністрація Білого дому заявила, що поточне розслідування не обґрунтоване та мотивоване політичними цілями напередодні президентських виборів 2024 року. Очікується, що головним суперником Джо Байдена може стати його попередник Дональд Трамп, який також зіткнувся з кількома звинуваченнями.
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