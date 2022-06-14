"Імперські амбіції": путін прирівняв себе до Петра I, позначивши загарбницькі цілі рф

10:06 14 червня Київ, Україна

Президент росії і кривавий диктатор володимир путін оглянув виставку «Петро I. Народження Імперії» і провів паралелі між його правлінням і своїм.

Адже володимиру володимировичу завжди хотілося вирватися з ленінградських нетрів, з бідного хлопчика стати багатим і успішним юнаком. І не просто успішним, а всемогутнім. Бути рівним Рюриковичам та Романовим разом узятим. Створити свою імперію та бути царем всієї Русі. Решта або васали, або раби…



Після виставки путін зустрівся з російською молоддю і тут у російському президенті прокинулася ще одна фобія: страх старості, смерті та головне - забуття.

Страх старості – яка вже давно настала, зводить з розуму російського президента. Розуміння того, що людина смертна наводить на нього жах. Усвідомлення того, що життя скоро закінчиться, штовхає путіна на прийняття рішень, які катастрофічні для росії, для росіян і народів, куди тиран посилає своє військо.

Але щоб військо послати воювати, помирати, калічитися… треба його мотивувати, треба «вбити в голови» росіян нісенітницю про велич країни, про необхідність відібрати силовим шляхом чужі території, «виправдати» вбивство мирних жителів та обстріли цивільних об'єктів…

І путін знову знайшов такі слова.

Він не знайшов нічого кращого, ніж зіграти на неписьменності та невігластві росіян. А також на страху перед системою, тих хто усвідомлює все міра марення та амбітних наслідків російського президента.

Багато хто прослухав публічний виступ путіна, де він провів низку історичних паралелей та аналогій з царем Петром I.

Хто не слухав...

Перше. Путін порівняв себе з Петром I (підсвідомо уявив себе царем). Клініка в наявності.

Друге. Порівняв нинішню епоху з епохою Петра I. Путін стверджує, що за 350 років «нічого не змінилося». Тут він звичайно має рацію. Росія у своєму розвитку, вірніше сказати у своїй дикості, невігластві та відсталості від цивілізованого світу залишилася на початку 18-го століття.

Третє. Сказав, що його завдання - повернення територій. Яких, навіщо, кому ще окрім самого путіна це потрібно. Не зрозуміло. Водночас російський диктатор не згадав у цьому контексті війну проти України.

«Те, що нам доводиться захищати себе, виборювати це, це очевидна річ. Ось зараз ми були на виставці, присвяченій 350-річчю Петра I. Майже нічого не змінилося. Дивно! Якось приходиш до цього розуміння. Петро I Північну війну 21 рік вів..., Здавалося б, там, воював зі Швецією, щось відкидав. Нічого не відкидав! Він повертав! Так і є!" - заявив путін.

Розвиваючи свою думку, путін зазначив, що на долю сучасної росії також «випало повертати і зміцнювати», вказавши на те, що для російської державності це базові цінності, що становлять основу існування росії.

«Ми, безумовно, досягнемо успіху у вирішенні завдань, які перед нами стоять», — сказав путін, провівши аналогію з епохою Петра.

І говорячи «перед нами», «ми досягнемо успіху» путін має на увазі всіх тих росіян, які мають покласти свої життя на вівтар його дитячих страхів, які переросли у старечі геополітичні амбіції, переросли в машину смерті під назвою росія.

Ах да. Для тих, хто не слухав. Путін закинув найголовніший посил: «денацифікацію» замінив терміном «повернення земель».