"Імперські амбіції": путін прирівняв себе до Петра I, позначивши загарбницькі цілі рф

Президент росії і кривавий диктатор володимир путін оглянув виставку «Петро I. Народження Імперії» і провів паралелі між його правлінням і своїм.
Адже володимиру володимировичу завжди хотілося вирватися з ленінградських нетрів, з бідного хлопчика стати багатим і успішним юнаком. І не просто успішним, а всемогутнім. Бути рівним Рюриковичам та Романовим разом узятим. Створити свою імперію та бути царем всієї Русі. Решта або васали, або раби…
Після виставки путін зустрівся з російською молоддю і тут у російському президенті прокинулася ще одна фобія: страх старості, смерті та головне - забуття.
Після виставки путін зустрівся з російською молоддю і тут у російському президенті прокинулася ще одна фобія: страх старості, смерті та головне - забуття.
Страх старості – яка вже давно настала, зводить з розуму російського президента. Розуміння того, що людина смертна наводить на нього жах. Усвідомлення того, що життя скоро закінчиться, штовхає путіна на прийняття рішень, які катастрофічні для росії, для росіян і народів, куди тиран посилає своє військо.
Але щоб військо послати воювати, помирати, калічитися… треба його мотивувати, треба «вбити в голови» росіян нісенітницю про велич країни, про необхідність відібрати силовим шляхом чужі території, «виправдати» вбивство мирних жителів та обстріли цивільних об'єктів…
І путін знову знайшов такі слова.
Він не знайшов нічого кращого, ніж зіграти на неписьменності та невігластві росіян. А також на страху перед системою, тих хто усвідомлює все міра марення та амбітних наслідків російського президента.
Багато хто прослухав публічний виступ путіна, де він провів низку історичних паралелей та аналогій з царем Петром I.
Хто не слухав...
Перше. Путін порівняв себе з Петром I (підсвідомо уявив себе царем). Клініка в наявності.
Друге. Порівняв нинішню епоху з епохою Петра I. Путін стверджує, що за 350 років «нічого не змінилося». Тут він звичайно має рацію. Росія у своєму розвитку, вірніше сказати у своїй дикості, невігластві та відсталості від цивілізованого світу залишилася на початку 18-го століття.
Третє. Сказав, що його завдання - повернення територій. Яких, навіщо, кому ще окрім самого путіна це потрібно. Не зрозуміло. Водночас російський диктатор не згадав у цьому контексті війну проти України.
Третє. Сказав, що його завдання - повернення територій. Яких, навіщо, кому ще окрім самого путіна це потрібно. Не зрозуміло. Водночас російський диктатор не згадав у цьому контексті війну проти України.
Розвиваючи свою думку, путін зазначив, що на долю сучасної росії також «випало повертати і зміцнювати», вказавши на те, що для російської державності це базові цінності, що становлять основу існування росії.
І говорячи «перед нами», «ми досягнемо успіху» путін має на увазі всіх тих росіян, які мають покласти свої життя на вівтар його дитячих страхів, які переросли у старечі геополітичні амбіції, переросли в машину смерті під назвою росія.
Ах да. Для тих, хто не слухав. Путін закинув найголовніший посил: «денацифікацію» замінив терміном «повернення земель».
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