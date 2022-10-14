Ілон Маск більше не в змозі фінансувати Starlink в Україні

11:08 14 жовтня Київ, Україна

Минулого місяця SpaceX відправила листа до Пентагона, в якому попросив просити Міноборони США взяти на себе фінансування використання Starlink в Україні.

Компанія SpaceX почала постачати інтернет-термінали Starlink в Україну навесні цього року.. За цей час вони стали життєво важливим джерелом зв'язку для українських військових, дозволяючи їм успішно боротися навіть за радіоелектронної боротьби.

До 7 жовтня компанія Ілона Маска витратила 80 000 000 $ на забезпечення України супутниками широкосмугового інтернету, принаймні про це заявив сам мільярдер.

За розрахунками SpaceX, витрати на роботу Starlink в Україні до нового року досягнуть позначки 120 000 000 $, а до кінця 2023 - 400 000 000 $.