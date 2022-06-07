IKEA виходить із банківського бізнесу росії

10:40 07 червня Київ, Україна

Шведська група IKEA, яка першою вирішила залишити рф після початку вторгнення в Україну, виходить і з банківського бізнесу в росії.

Про це повідомили учасники ринку.



Зазначається, що Ikano group продасть створений 9 років тому Ікано-банк російській дочці співзасновника – Кредит Європа Банку.



Банк заснований на паритетній основі групою Ikano (Люксембург) та Credit Europe Bank NV (Нідерланди).



При цьому суму угоди експерти оцінили у 0,3 капіталу. Вони вважають, що банк, що купується, буде приєднаний до Кредит Європа банку.



Повідомляється, що сторони подали документи на погодження угоди до центробанку та розраховують закрити її до кінця липня.



Fiba group, до якої входить Кредит Європа Банк, та Ikano group, є партнерами понад 10 років, пояснив вибір співрозмовник газети, близький до Ikano group.



У пресофісі російського КЄБ підтвердили інформацію про угоду. Там відмовилися від подальших коментарів, не розкривши суму угоди, ні подальшої долі банку.



Ікано-банк створювався для кредитування покупців магазинів IKEA та МЕГА. Відповідно до ренкінгу "Інтерфаксу" на початок 2022 року, Ікано-банк займав 208-е місце за активами (4,8 млрд рублів) та 237-е місце за розміром власного капіталу (664 млн рублів).



За підсумками 2021 Ікано-банк був збитковий - 327,9 млн рублів збитку. КЄБ за підсумками 2021 року займав 52-е місце за активами (130,8 млрд рублів) і 54-е – за капіталом (18,6 млрд рублів). За підсумками 2021 року банк прибутковий - 962 млн рублів прибутку.