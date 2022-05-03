Ігор Жовква: США завжди були і залишаються ключовими партнерами України

20:25 03 грудня Київ, Україна

Офіс Президента покладає великі надії на тіснішу співпрацю з новим керівництвом Білого дому, особливо в таких сферах, як IT або штучний інтелект.

Про це в четвер, 3 грудня, сказав заступник голови Офісу Президента Ігор Жовква під час конференції "Торгові війни: мистецтво захисту".

"Сполучені Штати і зараз є одним з ключових партнерів України, в тому числі - в таких важливих секторах, як ядерна енергетика. Ми очікуємо, що зміна адміністрації відкриє можливість для нашої співпраці в нових секторах, таких як IT або штучний інтелект, а також очікуємо посилення нашої співпраці в енергетиці, в першу чергу відновлюваній, і в торгівлі скрапленим газом", - заявив він.

Ігор Жовква також заявив про доцільність створення зони вільної торгівлі з США.