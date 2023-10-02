Ігнат: українські пілоти вже вчаться літати на авіатренажерах F-16
12:24 02 жовтня Київ, Україна
В Україні формуються нові групи військових льотчиків, які в майбутньому навчатимуться управляти винищувачем F-16 і частина пілотів уже навчається на авіаційних тренажерах літака.
Про це в ефірі телемарафону сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
"Нові групи, безумовно, формуються. Тут льотчики виконують домашнє завдання з вивчення (англійської) мови та адаптуються до F-16 за допомогою симуляторів – ви вже бачили", - сказав він.
Щодо навчання українських пілотів за кордоном, то представник ПС зазначив, що ця інформація непублічна.
"Не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу. А наші пілоти навчаються — літають вже і на авіаційних тренажерах – це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, що рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап – відповідно, польоти з інструктором уже у справжніх літаках", - сказав Ігнат.
Як українські бойові пілоти адаптуються до багатоцільових винищувачів F-16
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