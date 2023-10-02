Ігнат: українські пілоти вже вчаться літати на авіатренажерах F-16

"Не хочуть партнери особливо про це говорити, просто роблять свою роботу. А наші пілоти навчаються — літають вже і на авіаційних тренажерах – це не симулятор, це вже фактично повноцінний літак: кабіна, що рухається, яка повністю повторює кабіну F-16. Наступний етап – відповідно, польоти з інструктором уже у справжніх літаках", - сказав Ігнат.