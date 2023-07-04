Ігнат: українські пілоти ще не розпочали навчання на F-16

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не розпочалося, але Україна очікує, що найближчим часом будуть заяви від партнерів.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
За його словами, авіаційна коаліція у консультаціях з українською стороною "проводить роботу, планування, графіки".
Ігнат зазначив, що багато країн мають навчальні бази та центри, і вивчається, де і яку кількість українських пілотів можуть прийняти на навчання.
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