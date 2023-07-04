Ігнат: українські пілоти ще не розпочали навчання на F-16

15:57 04 липня Київ, Україна

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 ще не розпочалося, але Україна очікує, що найближчим часом будуть заяви від партнерів.



Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" сказав речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Йдеться про те, хто, де, в якій кількості зможе прийняти наших пілотів на навчання. Це питання зараз вивчається. Я думаю, що незабаром будуть заяви від наших партнерів... На жаль, ні (ще не розпочалося навчання українських пілотів – ред.). Процес пішов, але навчання ще не почалося", - сказав спікер.

За його словами, авіаційна коаліція у консультаціях з українською стороною "проводить роботу, планування, графіки".



Ігнат зазначив, що багато країн мають навчальні бази та центри, і вивчається, де і яку кількість українських пілотів можуть прийняти на навчання.