Ігнат: українські пілоти ще не розпочали навчання на F-16

Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 поки не розпочалося. В цей час проводиться підготовка фахівців до майбутніх тренувань.
Цю інформацію озвучив Юрій Ігнат, офіційний представник Повітряних сил України.
Цю інформацію озвучив Юрій Ігнат, офіційний представник Повітряних сил України.
Спікер Повітряних сил наголосив, що йому вже не вперше доводиться спростовувати інформацію про навчання українських льотчиків.
Водночас Юрій Ігнат заявив, що низка держав готова навчати українських пілотів, а деякі - передавати винищувачі. За його словами, йдеться про США та країни Європи, які мають озброєні літаки, але хочуть перейти на нові винищувачі F-35.
Спікер Повітряних сил України додав, що "велику кількість пілотів не можна відправити освоювати F-16, тому що потрібно комусь воювати" і зазначив, що в момент, поки йде розмова з журналістами, на Донбасі триває ризикована та напружена робота української тактичної авіації.
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