Ігнат: українські пілоти ще не розпочали навчання на F-16

15:23 23 травня Київ, Україна





Цю інформацію озвучив Юрій Ігнат, офіційний представник Повітряних сил України. Навчання українських пілотів на винищувачах F-16 поки не розпочалося. В цей час проводиться підготовка фахівців до майбутніх тренувань.Цю інформацію озвучив Юрій Ігнат, офіційний представник Повітряних сил України.

"Ще йде процес підготовки людей до того, щоб розпочати це навчання. Є передові групи, які виїхали до країн, які можуть надати нам майданчики для навчань. Вивчається, як проходитиме цей процес. Самих пілотів у цих країнах ще немає", - сказав він.

Спікер Повітряних сил наголосив, що йому вже не вперше доводиться спростовувати інформацію про навчання українських льотчиків.

"Протягом уже тривалого часу мені доводилося, на жаль, спростовувати щоразу, що "пілоти навчаються у США, у Європі". Щомісяця (стабільно – ред.) з'являються такі новини і доводиться ставити крапки над "і". Тому що не треба давати якоїсь зайвої надії", - сказав Ігнат.

Водночас Юрій Ігнат заявив, що низка держав готова навчати українських пілотів, а деякі - передавати винищувачі. За його словами, йдеться про США та країни Європи, які мають озброєні літаки, але хочуть перейти на нові винищувачі F-35.

"На сьогодні ми маємо надзвичайно добрі новини, що вже фактично є авіаційна коаліція, низка країн готуватиме українських пілотів, деякі вже готові передавати нам винищувачі. Старт дано, рішення, що Україна матиме саме F-16, є. Далі вже технічні моменти, процеси. Представники Повітряних сил постійно у контакті з нашими партнерами, вивчається момент, коли і які групи до яких країн поїдуть на навчання та які будуть часові терміни", - сказав Юрій Ігнат.

Спікер Повітряних сил України додав, що "велику кількість пілотів не можна відправити освоювати F-16, тому що потрібно комусь воювати" і зазначив, що в момент, поки йде розмова з журналістами, на Донбасі триває ризикована та напружена робота української тактичної авіації.